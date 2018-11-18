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Fransa'da protestolar sürüyor

Akaryakıt zammı Fransa'yı adeta birbirine kattı. Ülke genelinde yaklaşık 2 binden fazla gösteri düzenlendi. Protesto gösterilerine 280 binden fazla kişi katıldı. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 227 kişi yaralandı, 73 kişi de gözaltına alındı.

Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edildi. Cumartesi günü erken saatlerde başlayan gösteriler pazar günü de devam etti.

"Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, başta Paris olmak üzere çok sayıda noktada gösteriler düzenledi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı gösterilere Fransız polisi, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

Elysee Sarayı çevresinde toplanan yaklaşık 1200 kişi "Macron istifa" sloganları attı.

Eylemciler, Franda genelinde çok sayıda cadde ve yolda blokaj eylemi düzenledi. Bazı yerlerde göstericiler peş peşe park ettikleri tırlarla trafiği kesti.

İçişleri Bakanı gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını açıkladı. Olaylarda 1 kişinin hayatını kaybetti, 227 kişinin yaralandı ve 73 kişinin gözaltına alındı. 

78 yaşındaki bir Fransız, ülke genelinde giderek yayılan gösterilerin nedenini Ulusal Kanal'a anlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fransa #protesto
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