Fransa'da Sarı Yelekliler 14'ncü haftada yine sokaklardaydı. Başta Paris olmak üzere çok sayıda kentte meydanlara çıkan eylemciler, Cumhurbaşkanı Macron ve politikalarını protesto etmeye devam etti. Polis yine göstericilere sert müdahale etti.

Fransa'da Sarı yelekliler hareketi 14'ncü haftada da devam etti. Kasım ayı ortasında başlayan eylem, Macron hükümetinin polis marifeti ile uyguladığı baskıya rağmen sürüyor.



Fransa genelinde düzenlenen gösterilerin merkezi yine başkent Paris oldu.



Champs-Elysees Caddesinde toplanan göstericiler, polisle gerginlik yaşadı. Polis, biber gazı ile müdahalede bulundu.



Paris Emniyeti, 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Strasbourg gibi kentlerde de eylemler düzenlendi.



İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere 10 bin 200 kişi katıldığını duyurdu.





ulusal.com.tr