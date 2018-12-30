Fransa'da 7 hafta önce başlayan Sarı Yelekliler eylemleri devam ediyor. Dün Paris'te 57 kişi göz altına alındı. Eylemlere katılanların sayısından düşüş yaşandı. Ancak Macron Hükümetine karşı duruş devam ediyor.

Sarı Yeleklilerin eylemleri bu haftasonu da Franda gündemine damga vurdu. Ülke çapında 12 bin gösterici sokağa çıktı.



Fransa'nın farklı şehir ve ilçelerinde 7'nci kez bir araya gelen göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetinden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep etti.



Sarı yelekliler, halkın hayatını yakından ilgilendiren konular ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını da istedi.



Başkent Paris'te dün yaşanan olaylarda 57 kişi gözaltına alındı.



Rouen, Bordeaux , Lyon, Nantes gibi büyük şehirlerde de düzenlenen gösteriler, Paris'teki kadar yoğun ve büyüktü.



Polisler zaman zaman göstericilere sert müdahalede bulundu.



Daha önceki gösterilerin arkasından ortaya çıkan Fransızların "Casseur" dedikleri yağmacı grupların etkilerini kaybettikleri gözlemlendi.



17 Kasım'dan bu yana devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 340 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi de yaralandı.







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