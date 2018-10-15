Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar can aldı. 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde köprüler yıkıldı, kasabaların karayolu bağlantısı kesildi.

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamaya göre, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesi 1,5 metrenin üzerine çıktı. Kasabalardaki köprüler yıkıldı, kasabaların karayolu bağlantısı kesildi.



Açıklamada, Aude bölgesinde şiddetli rüzgâr ve su baskınları nedeniyle doğal afet seviyesi anlamına gelen kırmızı alarm verildiği kaydedildi. Bölgede eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan trafiğe çıkmamaları ve evlerinde kalmaları istendi.



ulusal.com.tr