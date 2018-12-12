banner999
Acil Durum Yönetim Merkezinden 'fırtına' uyarısı
Acil Durum Yönetim Merkezinden 'fırtına' uyarısı
Strazburg şehir merkezinde silah sesleri
Strazburg şehir merkezinde silah sesleri
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde
Elazığspor kayyuma gidiyor
Elazığspor kayyuma gidiyor

Fransa'da silahlı saldırı: 4 ölü

Fransa'da yapılan saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi. Bir evde sıkıştırılan zanlı ile polis arasında çıkan çatışma sürüyor.

Fransa'da silahlı saldırı: 4 ölü

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 

Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

Haberlerde, saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #Strazburg
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.