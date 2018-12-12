Fransa'da yapılan saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi. Bir evde sıkıştırılan zanlı ile polis arasında çıkan çatışma sürüyor.

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.



Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.



Haberlerde, saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedildi.