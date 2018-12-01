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Fransa'da sokaklar yine karıştı

"Sarı yelekliler”, başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenliyor.

Fransa'da sokaklar yine karıştı

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler”, başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenliyor. 

Fiyatlar yüzde 20 arttı, "Sarı Yelekliler" sokağa indi

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #sarı yelekliler
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