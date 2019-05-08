banner1005
Mahir Ünal'dan YSK açıklaması
Mahir Ünal'dan YSK açıklaması
Türkiye'den Fransa'ya tepki
Türkiye'den Fransa'ya tepki
Gençer: Seçimin yenilenmesi sorunları daha da...
Gençer: Seçimin yenilenmesi sorunları daha da...
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Fransa'daki rehine operasyonu tamamlandı

Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında bulunan kafede rehine alınan 4 kişinin kurtarıldığı ve saldırganın yakalandığı bildirildi

Fransa'daki rehine operasyonu tamamlandı

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine başlatılan operasyon sona erdi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Blagnac'da silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine dün başlatılan operasyon tamamlandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 kişiyi rehin alan saldırganın yakalandığını açıkladı. 

Haute Garonne Valiliğinden yapılan açıklamada da rehinelerin kurtarıldığı belirtildi. 

Toulouse Savcısı Dominique Alzeari ise söz konusu saldırganın 17 yaşında olduğunu söyledi. Alzeari, rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.

Blagnac'da dün yerel saatle 16.20 sularında silahlı ve kasklı bir kişi kafeye girmiş ve  4 kişiyi rehin almıştı. Güvenlik güçleri bunun üzerine operasyon başlatmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.