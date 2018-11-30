Ulusal Kanal'da Fransa'daki eylemlerle ilgili ilginç bir ayrıntı tartışıldı

Düşünür ve felsefeci sıfatlarını kullanan İsrail dostu Fransız Bernard Henri Levy'nin Paris eylemleriyle ilgili yaptığı "darbe" suçlaması, Ulusal Kanal'da ele alındı.



Ulusal Kanal'da Fransa'daki eylemlerle ilgili ilginç bir ayrıntı tartışıldı.



Ulusal Özel programında Haber Müdürü Mehmet Kıvanç'ın sorularını yanıtlayan Avukat Onur Sinan Güzaltan, Fransa'daki eylemlerde adını duyuran "sarı yelekliler" oluşumuyla ilgili konuşulmayan bir ayrıntıyı paylaştı.



Güzaltan, "sarı yelekliler" hareketine yönelik küreselleşmeci çevrelerden yapılan "darbeci" suçlamalarına değindi.



Programda, Fransa'daki "Sarı Yelekliler" hareketinin Avrupa'da siyasetine yarattığı kırılmalar da ele alındı.





ulusal.com.tr