Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim
Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim
Türkiye'den ABD'ye tepki
Türkiye'den ABD'ye tepki
Damadın bu cevabı nikahı iptal ettirdi
Damadın bu cevabı nikahı iptal ettirdi

Fransa'daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

Yılda 3 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği Mont-Saint-Michel adası, terör saldırısı şüphesiyle tahliye edildi.

Fransa'daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

Fransa'nın sembollerinden, yılda 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Mont-Saint-Michel adasının, terör saldırışüphesiyle tamamen boşaltıldığı açıklandı.

Ülkenin kuzeyinde bulunan turistik Mont-Saint-Michel adasında jandarmanın, helikopter destekli tahliye operasyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bölgenin bağlı olduğu Manche Bölgesi Valisi Jean-Marc Sabathe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde adaya turist götüren bir tekneye binen şüpheli bir kişinin tesbit edildiğini ve güvenlik görevlilerini tehdit eden bu kişiyi bulmak için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Mont Saint-Michel Belediye Başkanı Yves Galton, tekneye binen kişinin "Polisleri öldüreceğim" şeklinde bağırdığını kaydederek, saldırı şüphesi üzerine tüm adada arama yapılması amacıyla tahliye kararı alındığını belirtti.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ada bağlantılı tekne seferleri iptal edilirken, ada içinde bulunan turistler ve halkın tahliye edildiği ve tüm binaların taramadan geçirildiği kaydedildi.

Fransa'da Eyfel Kulesi'nden sonra en çok ziyaretçi çeken Mont-Saint-Michel'de 50 kişi ikamet ediyor. 

Mont-Saint-Michel, bir manastıra ev sahipliği yapması nedeniyle önemli dini bir merkez olmasının dışında 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine dahil edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüphe #saldırı #terör #mont-saint-michel #ada #fransa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.