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Fransa'dan Esad açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aday olmasına karşı olmadığını söyledi. Le Drian, "Esad aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir” dedi

Fransa'dan Esad açıklaması

Ürdün'e düzenlediği bir günlük ziyaret kapsamında başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Le Drian, görüşmede öncelikli olarak Suriye konusunu ele aldıklarını söyledi.
Suriye'de Beşar Esad'ın yönetimde kalmasıyla ilgili soruya Le Drian, "Sanırım bunun şartlarını ortaya koydum. Bu, saygın ve şeffaf seçimlerle olabilir. Esad aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir. Bütün Suriyelilerin temsilcilerini seçmek üzere oy kullanması gerekir" şeklinde cevap verdi.

"Önceliğimiz IŞİD'in kökünü kazımak ve Ortadoğu'nun tam anlamıyla istikrara kavuşması. Bu nedenle Suriye krizine çözüm bulmak için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyen Le Drian, IŞİD'e karşı savaşın sona ermediğini, örgütün çökertildiğini düşünenlerin yanıldığını kaydetti. Sputnik

Etiketler; #fransa #beşar esad
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