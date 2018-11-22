Fransa, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği belirtildi. Açıklamada, bu yasağın Schengen bölgesi için geçerli olduğu ifade edildi.



Bu yaptırımların soruşturmanın seyrine göre gözden geçirilebileceği veya genişletilebileceği vurgulanan açıklamada, Fransa'nın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını istediği ve Suudi Arabistan'dan bu konuyla ilgili şeffaf, kapsamlı ve ayrıntılı bir cevap beklediği kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca ciddi insan hakları ihlalleri olması durumunda Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla, "Avrupa Birliği'nin alması gerekecek yaptırımlar üzerine çalıştığı" bildirildi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, önceki gün Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." demişti.



Almanya Dışişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger Federal Basın Merkezi'nde birkaç gün önce düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirildiğini ifade etmişti.