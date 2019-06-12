Rusya'da gerçekleşen Şi ile Putin zirvesinin ardından Fransa'dan önemli bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'ya "Rusya ile ilişkileri düzeltmeli" mesajı verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Rusya'da bir araya gelmesi Avrupa'da yankı buldu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'ya sadece NATO'ya bağlı kalmaması ve Rusya ile ilişkileri yeniden inşa etmesi çağrısında bulundu.



Cenevre'de yaptığı açıklamada Macron, eğer Avrupa Moskova ile ilişkileri düzeltmezse Rusya'nın Çin'e terk edileceğini ve bunun da iyi bir şey olmayacağını söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasında, sadece Avrupa ile Rusya arasında olacak şekilde ilişkiler kurmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Macron, Rus lider Vladimir Putin ile kapsamlı görüşmeler yürüteceğini de duyurdu.



Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Şi ve Rus lider Putin bir araya gelmiş ve iki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalanmıştı.



Şi, Rusya Devlet Başkanını "en iyi arkadaşı" olarak tanımlarken Putin de Rusya ve Çin ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.



Öte yandan Macron, ABD Başkanı Donad Trump'ın uluslararası anlaşmalardan çıkıp müttefiklerine karşı uyguladığı baskılara atıfta bulundu.



Macron, Trump'ta ortaya çıkan 'Amerikan şüphesinin' endişe verici olduğunu belirtti.



Ancak Cumhurbaşkanı Macron, ABD-Fransa işbirliğini de hala gerekli gördüğünü kaydetti.





ulusal.com.tr