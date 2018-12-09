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Fransa'dan Trump'a sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamalara Paris yönetiminden sert tepki geldi

Fransa'dan Trump'a sert tepki

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yorumlarına yanıt verildi.

Paris yönetimi, "Trump, Fransız siyasetine burnunu sokmamalı" dedi.

Ne olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan gösterilere ilişkin, ülkesinin çekildiği ve iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'na atıfta bulunarak, "Anlaşma, Paris'te işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşanın hüküm sürdüğünü yazdı.
Paris Anlaşması'nın Paris için pek de işe yaramadığını ve Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşa olduğunu belirten Trump, "İnsanlar, çevreyi korumak adına üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum." ifadelerini kullandı.
Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

Trump, Haziran 2017'de, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

 

Etiketler; #fransa
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