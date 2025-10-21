Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy cezaevine giriyor

Fransa’da dört farklı suçtan yargılandığı “Libya davası”nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, salı günü cezaevine girecek. 2007–2012 yılları arasında Fransa’nın sağcı Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Sarkozy, mahkeme süreci boyunca masumiyetini savundu.

Euronews'e göre, Sarkozy, cezasını 1800’lerden bu yana Fransa’nın en tanınmış mahkumlarını barındıran Paris’teki La Sante Hapishanesinde çekecek. Aynı hapishanede daha önce Yahudi olduğu için haksız yere vatana ihanetle suçlanan Yüzbaşı Alfred Dreyfus ve “Çakal Carlos” olarak bilinen Venezuelalı militan da tutulmuştu. Sarkozy, bir Avrupa Birliği ülkesinde hapse giren ilk eski cumhurbaşkanı ve savaş sonrası dönemde hapse giren ilk Fransız lider olarak tarihe geçti.

“KAMU DÜZENİNDE CİDDİ BOZULMA” GEREKÇESİYLE CEZAEVİNE

Geçen ay verilen kararda, Paris’teki mahkeme, “suçun kamu düzeninde yol açtığı ciddi bozulma” gerekçesiyle Sarkozy’nin temyiz süreci beklenmeden hapse girmesine hükmetti. Karara göre eski cumhurbaşkanı, yalnızca cezaevine girdikten sonra temyiz mahkemesine tahliye başvurusu yapabilecek. Hakimlerin bu başvuruyu karara bağlamak için iki aya kadar süreleri olacak.

Ulusal Mali Savcılık, geçtiğimiz pazartesi günü Sarkozy’ye tutukluluk koşullarının ayrıntılarını bildirdi. Detaylar kamuoyuna açıklanmadı. Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Sarkozy’nin salı günü La Sante’ye gireceğini doğruladı ve “güvenlik şartlarının sağlandığından emin olmak için şahsen ziyarette bulunacağını” açıkladı.

“VIP” BÖLÜMÜNDE KALACAK

Sarkozy, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, güvenlik gerekçesiyle diğer tüm mahkumlardan uzak tutulacağı bir tecrit hücresinde kalmayı beklediğini söyledi. Bir diğer ihtimal ise halk arasında “VIP bölümü” olarak bilinen, “korunmaya muhtaç” mahkûmlara ayrılan bölümde tutulması.

Nicolas Sarkozy, La Sante Hapishanesi’nin VIP olarak adlandırılan bölümünde, diğer genel cezaevi mahkumlarından ayrı bir kanattaki 9 metrekarelik 18 hücreden birinde kendi odasına sahip olabilecek. 1867’de açılan hapishane, son yıllarda tamamen yenilenmiş durumda.

La Sante’nin eski mahkûmları, Sarkozy’nin karşılaşabileceği koşullar hakkında görüşlerini paylaştı. Bir hayır kurumundan fonları usulsüz şekilde kullandığı için 2020 ile 2022 arasında La Sante’nin “korunmaya muhtaçlar” bölümünde hapis yatan ve iş insanıyken yazarlığa yönelen Pierre Botton, “Buraya gelen kişi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy değil. Herkes gibi yaşayacak bir adam,” dedi.

Sarkozy’yi yıllardır tanıdığını söyleyen Botton, cezaevinde eski cumhurbaşkanına özel ayrıcalıklar tanınacağına inanmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanı da olsanız, çok zengin bir adam da olsanız, hiçbir şeye siz karar vermezsiniz.” ifadelerini kullandı.

“HAPİSTEN KORKMUYORUM. SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM.”

Sarkozy, herhangi bir suç işlediğini reddetti ve temyiz süreci beklenmeden hapse girmesi kararına itiraz etti. La Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda, “La Sante’nin kapılarında dahi başım dik olacak. Hapisten korkmuyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim,” dedi.

Gazetenin haberine göre, Sarkozy cezaevine götürebileceği kıyafetler ve izin verilen 10 aile fotoğrafıyla hazırladığı çantasını şimdiden hazırladı. Ayrıca, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada iki ciltlik Monte Kristo Kontu ve İsa Mesih’in biyografisi de dahil olmak üzere izin verilen en fazla üç kitabı yanına alacağını söyledi.

Fransız yazar Alexandre Dumas’nın Monte Kristo Kontu adlı romanının kahramanı, 14 yılını geçirdiği ada hapishanesinden kaçarak intikam arayışına çıkıyor.