Fransa'daki G-7 zirvesi devam ediyor. Macron'a verilen İran ile arabuluculuk görevinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa'ya ulaştı. Amerikan Başkanı, İran ziyareti ile ilgili "yorum yok" demekle yetindi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, toplantılarda gelecek yıl Rusya'nın davet edilmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Rusya ise davete yeşil ışık yaktı. Bu arada protestolar zirvenin ikinci gününde de devam etti.

Fransa G-7 zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirvenin ikinci gününde ikili görüşmeler ve protestolar gündemdeydi.Zirveye, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ziyareti damga vurdu.G-7 liderleri önceki gün, Fransa Cumhurbaşkan'ı Macron'un zirvede alınan kararların Tahran yönetimine iletilmesini kararlaştırmıştı.Görüşmelerin hedefi ise "Tahran-Washington" hattındaki gerilimi azaltmak... Ziyaretle ilgili hem İran Dışişleri'nden hem Elysee (Eliis) sarayından açıklama geldi. Zarif'in Biarritz'te Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşeceği bildirildi.İran Dışişleri Bakanlığı, Zarif'in Trump'la görüşmeyeceğini de duyurdu. Trump ise, Zarif'in geldiği bilgisinin kendisine verilmesi üzerine yalnızca "yorum yok" demekle yetindi.Öte yandan zirvede liderlerin masasında güvenlik ve ekonomi vardı. İkili görüşmelerde de kritik başlıklar tartışıldı.Liderlerin birlikte katıldığı oturum öncesi ABD Başkanı Donald Trump, kahvaltı için İngiltere Başbakanı Boris Johnson (Boris Cansın) ile bir araya geldi. G-7 zirvesi gelecek yıl Amerika'da yapılacak. Trump, zirveye Rusya'nın da davet edilmesinin mümkün olduğunu söyledi.Trump'ın çağrısına yanıt veren Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, böyle bir davetin gelmesi halinde değerlendireceğini" belirtti.Rusya'nın G-8 üyeliği 2014 yılında Ukrayna politikası gerekçe gösterilerek askıya alınmıştı.G7 karşıtlarının gösterileri ise ülkede devam ediyor. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Zirve kapsamında ülkede 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev aldı. Çok sayıda gözaltı olduğu belirtildi.