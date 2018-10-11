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Fransa mahkemeye verildi

Fransa, Güney Pasifik'te yaptığı nükleer denemeler nedeniyle Uluslararası Ceza Mehkemesi'ne verildi. Pasifik Okyanusu'ndaki Fransız Polinezyası'nda yapılan denemelede ada halkı yayılan radyasyondan etkilenmiş ve buna bağlı ölümler meydana gelmişti.

Fransa mahkemeye verildi

Fransa, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmakla karşı karşıya. 1966'dan 1996'ya kadar Güney Pasifik'teki Fransız Polinezyası'nda 193 nükleer deneme yapan Fransa, bu eylemlerinden dolayı şikayet edildi. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru Birleşmiş Milletler'e bağlı bir komisyonda Fransız Polinezyası üzerine yapılan toplantıda açıklandı.

Polinezyalı yetkililer, soruşturma ile Polinezya'ya karşı nükleer denemelerin başından bu yana yaşayan tüm Fransız Cumhurbaşkanlarından hesap sormayı amaçladıklarını söyledi.

Turistik Tahiti adasıyla tanınan Polinezya 290 bin nüfusa sahip. Polinezyalı yetkililer adalıların nükleer denemeler nedeniyle kabul edilen güvenli radyasyon miktarının 500 kat fazlasına maruz kaldığını söylüyor.

1966'dan 1996'ya kadar bölgede Fransa tarafından 193 nükleer deneme yapıldı. Bu denemeler kamu sağlığı ve çevre üzerinde etkide bulundu. 2010 yılında bir tazminat yasası devreye konuldu ancak nükleer denemelerden dolayı hastalananları savunan dernekler yasanın çok sınırlı olduğu tepkisinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fransa #mahkeme
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