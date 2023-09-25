Fransa Nijer'den Kovuldu! Macron Çaresizlik İçinde Kararı Duyurdu

Nijer direndi. Macron geri adım attı. Nijerliler kazandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çaresizlik içinde Nijer'den Fransa büyükelçisiyle Fransız diplomatların Fransa'ya geri döneceklerini söyledi ve Fransız askeri varlığının Nijer'de son bulacağını açıkladı.

Fransa Nijer'den Kovuldu Son Durumu Macron Açıkladı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransa büyükelçisini geri getirmek için karar verdi. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde büyükelçimiz ve birkaç diplomatımız Fransa'ya dönecek. Nijerli yetkililer artık terörle mücadele etmek istemedikleri için askeri işbirliğimizi sonlandırıyoruz." ifadelerini kullandı. Macron'un açıklaması üzerine sunucunun, "O halde bu Fransa'nın Nijer'deki askeri varlığının sonu anlamına mı geliyor" sorusuna Macron, "Önümüzdeki haftalarda bu düzenlenecek ama bu iş birliğinin sonu" dedi.

Nijer'de 1.500 Fransız askeri bulunuyor. Fransız askerleri gelecek haftalarda ülkeden ayrılacak ve yıl sonuna kadar tamamı Nijer'den çıkmış olacak. Nijer, ayrıca hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı. Fransız askerleri daha önce de Mali ve Burkina Faso'dan kovulmuştu.

Nijer Vatanı Koruma Ulusal Konseyi, Macron'un açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada "Bu Pazar, Nijer'in egemenliğine doğru atılan yeni adımı kutluyoruz. Fransız askerleri ve Fransız Büyükelçisi yıl sonuna kadar Nijer'den ayrılacak. Bu, Nijer halkının kararlılığına ve iradesine tanıklık eden tarihi bir andır." ifadeleri kullanıldı.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımıştı. Ancak Macron büyükelçinin ülkeden ayrılmayacağını açıklamıştı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Nijer halkı da Fransız hava üssünü abluka altına almıştı.