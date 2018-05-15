Amerika'nın Kudüs hamlesi ile bölgede tansiyon giderek yükselirken Fransa Dışişleri Bakanı'ndan savaş uyarısı geldi. Fransa Dışişleri Bakanı "Ortadoğu'da savaş çıkabilir" dedi.

İsrail ve Amerika'nın Kudüs'teki kanlı elçilik açılışı sonrası Fransa'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.



Ortadoğu'daki durumun patlamaya hazır olduğunu söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Şiddet konuşuyor. Savaş çıkabilir" dedi.



Le Drian, Filistinli göstericilere bu kadar şiddetle müdahale etmenin temeli olmadığını ifade etti.



Fransız bakan, "ABD ile anlaşmazlıklarımız var" dedi. İran'la nükleer anlaşmanın iptali konusunda da Fransa ve Amerika'nın ayrıştığını hatırlatan Le Drian, "Yöntem konusunda da uyuşamıyoruz. Çünkü iki olayda da Birleşik Devletler tek taraflı hareket etme kararı aldı." ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr