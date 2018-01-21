Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son gelişmeler ve insani durumun değerlendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

Le Drian, Cezayir'de düzenlenen Batı Akdeniz ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu kaydetti.



"Fransa, Suriye'deki durumdan ve bu durumun gittikçe kötüye gidişinden büyük kaygı duymaktadır" ifadelerini kullanan Le Drian, ülkedeki insani durumun görüşülmesi amacıyla BMGK'yı acil toplantıya davet edeceklerini söyledi.



Le Drian, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım." ifadelerini kullandı.



"Suriye, her yerde ateşkes. Şartsız insani yardımların koşulsuz ulaştırılması." mesajını da paylaşan Le Drian, Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, buraya acil ve koşulsuz bir şekilde yardım görevlilerinin girişinin sağlanması gerektiğini kaydetti.