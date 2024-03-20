Fransa Ukrayna'ya asker mi gönderecek?

Fransa Ukrayna’ya savaş hattına 2 bin asker gönderecek. Açıklamayı Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narişkin yaptı. Narişkin, Fransa’nın Ukrayna’ya gönderilmek üzere ekip hazırladı istihbaratını aldıklarını söyledi. İlk aşamada 2 bin askerlik bir gücün gönderileceği bilgisini paylaştı ve uyardı; “Ukrayna’daki Fransız ordusu, Rus silahlı kuvvetleri içi meşru ve öncelikli hedef haline gelecek” dedi.

Fransa Savunma Bakanlığı ise iddiayı kabul etmedi. Ancak Narişkin açıklamaları Fransız medyasının ana gündemi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un vites yükselttiği yorumları yapıldı. Fransız askerlerinin nerelere konumlandırılacağı tartışıldı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Fransa’nın Ukrayna’ya 2 bin asker göndermesinin intihar olduğunu söyledi.