Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı eylemlerin haftasonu zirveye ulaşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Fransa'ya ziyaret edecek vatandaşların gösteri alanlarından uzak durmaları istendi.

Türkiye'den Fransa'yla ilgili seyahat uyarısı geldi.



Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana gerçekleşen hükümet karşıtı eylemlerde şehir merkezlerinde şiddin dozu arttı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı yapıldı.



17 Kasım'dan bu yana Fransa'daki gösterilerde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. 158'i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralandı. 1081 kişi gözaltına alındı. 9 eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümet olayların tırmanması halinde olağanüstü hal ilan edebileceklerinin sinyalini verdi.



Bu gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığınca, Fransa'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından başkent Paris başta olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durmaları istendi. Otoyol ve şehirlerarası yollarda tedbirli davranmaları gerektiği yönünde uyarı yapıldı.



"17 Kasım'dan bu yana devam eden ve şiddet dozu artmakta olan sokak eylemleri nedeniyle, Fransa'da yaşayan ve anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Paris başta olmak üzere, şehirlerin bilhassa gösteri alanlarından uzak durmaları, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekânlarda bulunmamaları önemle tavsiye edilmektedir. Yine mevcut koşullarda, otoyol ve şehirlerarası yollarda yapılan yol kapama eylemlerini dikkate alarak tedbirli davranmaları önerilmektedir."



Sarı Yelekliler gelecek haftasonu için tekrar Paris'te buluşmak için çağrı yaptı.





ulusal.com.tr