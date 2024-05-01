Fransa'da 1 Mayıs göstericilerine polis müdahalesi!

Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde polis eylemcilere copla müdahale etti. Paris'te 1 Mayıs yürüyüşü, yerel saatle 14.00 civarında Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Eylemciler, gösteride, asgari ücretin ve maaşların artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Fransa'nın önde gelen işçi sendikalarının katıldığı eylemlere Filistin destekçileri de ilgi gösterdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e silah satışının ve ihracatının durdurulmasını istedi. Sarı yeleklilerin de bulunduğu gösteride, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istemese de çalışanların onuru için buradayız." şeklinde sloganlar atıldı.

Eylem sırasında bir grup gösterici, Olimpiyat Oyunları'nın halkalarının olduğu maketi yakarken, bir otobüs durağının camı kırıldı ve çöp bidonları ateşe verildi. Göstericilere müdahale ederek korteji ikiye bölen güvenlik güçleri, bir duvarın önündeki göstericilere copla sert müdahalede bulundu. Polis müdahalesi nedeniyle en az 1 kişi kafasından yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Mayıs gösterileri öncesi Paris'te 15 kişi gözaltına alındı.