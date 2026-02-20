Fransa'da alkollü "refleks oyunu" ölümle bitti: 1 asker hayatını kaybetti

Paris yakınlarındaki askeri tesiste alkol alan askerler arasında oynanan oyun ölümle sonuçlandı. Başından vurulan asker hayatını kaybetti, 4 asker gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Paris yakınlarındaki askeri tesiste alkol alan askerler arasında oynanan refleks oyunu sırasında bir asker başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı 4 asker gözaltına alındı.

Fransa’da başkent Paris yakınlarında bulunan Clamart komünündeki Percy Askeri Eğitim Hastanesi’nde 14 Şubat’ta yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre, tesiste alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bazı askerler alkol temin ederek akşam saatlerinde askerler arasında refleksleri ölçmeye yönelik bir oyun oynandı.

Savcılık, oyun sırasında dolu bir tabancanın ateş alması sonucu silahtan çıkan kurşunun 21 yaşındaki Alexandre Lanckbeen’in başına isabet ettiğini bildirdi.

Ağır yaralanan Lanckbeen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Paris Askeri Valisi Loic Mizon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerin adını Alexandre Lanckbeen olarak duyurdu ve ailesine başsağlığı diledi.

Olayla bağlantılı 4 askerin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Savcılık, olayın “kasıtsız öldürme” kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fransa kışla alkollü
