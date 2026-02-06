Fransa'da güzellik salonuna el bombalı saldırı! Saldırı anını sosyal medyadan paylaştılar

Fransa’nın Grenoble kentinde yüzü maskeli 2 kişinin bir güzellik salonuna düzenlediği el bombalı saldırıda 1’i 5 yaşında çocuk olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı. Şüphelilerin saldırı anlarını kayda alıp sosyal medyada paylaştığı bildirildi.

Fransa’nın Grenoble şehrinde yüzü maskeli 2 kişi, bir güzellik salonuna el bombalı saldırı düzenledi. Yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda 1’i 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 6 kişinin hafif yaralandığı açıklandı.

Güvenlik kaynaklarına göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıların muayenesini yaptı. Yetkililer, kimsenin hastaneye sevk edilmesinin gerekmediğini bildirdi.

Saldırganların olay sonrası kaçtığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

SALDIRI ANI KAYDEDİLİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yüzü maskeli şüphelilerin saldırı anlarını telefon kamerasıyla kayda aldığı ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirtildi. Görüntülerde bombanın işletmenin kapısından içeri atıldığı ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Grenoble Savcısı Etienne Manteaux, kullanılan patlayıcı maddenin “öldürme amacı taşımadığını” belirtti. Manteaux, patlayıcının önemli miktarda patlayıcı yük veya metal bileşen içermediğinin altını çizerken, “Bunlar, içeride kaç kişi olursa olsun harekete geçmeye kararlı kişilerdi” ifadelerini kullandı.

Savcı, saldırının kayda alınması ve sosyal medyada paylaşılmasına da değinerek bunun faillerin cesaretinin arttığını gösteren bir yıldırma eylemi olduğunu söyledi.

Manteaux açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Olayın gün ışığında gerçekleşmesi, kayda alınması ve kamusal alanın böylesine kullanılması özellikle kaygı verici bir özdenetim eksikliği örneğini ortaya koyuyor.”

