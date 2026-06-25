Fransa'da ilk Ebola Vakası alarmı! Sağlık Bakanı risk peş peşe karantinaları açıkladı

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, ülke basınında geniş yankı uyandıran bir açıklama yaparak, Fransa topraklarında tespit edilen ilk Ebola vakasıyla doğrudan temas kurduğu değerlendirilen en az 5 kişinin tedbir amaçlı olarak sıkı karantina altına alındığını duyurdu.

KONGO MİSYONUNDAN DÖNEN DOKTORDA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Stephanie Rist'in verdiği detaylara göre, virüsün izi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) insani yardım misyonunda görev yapan ve dün Fransa'ya geri dönen deneyimli bir doktorda saptandı. Doktorun sahada çok tecrübeli olduğunu vurgulayan Bakan Rist, virüsün yayılma sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu hekimimiz son derece tecrübeli bir isimdir. Kongo'daki görev yerinden Fransa'ya dönmek üzere uçağa bindiği esnada vücudunda herhangi bir klinik belirti veya semptom bulunmuyordu. Bu süreçte virüsün bulaşıcı bir evrede olmadığını değerlendiriyoruz."

UÇAKTA BAŞLAYAN ŞİKAYETLER VE HIZLI PROTOKOL

Uçuşun ilerleyen saatlerinde hekimin ani baş ağrısı şikayeti yaşaması üzerine, tıp bilincinin de etkisiyle durumu derhal ilgili kabin ve sağlık otoritelerine bildirdiği aktarıldı. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında hazır bekletilen özel ekiplerce izole edilerek hastaneye sevk edilen doktor, 21 günlük resmi Ebola karantinasına alındı.

UÇAKTAKİ YOLCULAR MERCEK ALTINDA: 5 KİŞİ İZOLE EDİLDİ

Fransız sağlık otoriteleri, bulaş riskini sıfıra indirmek adına uçuş esnasında doktorun oturduğu koltuğa yakın olan ve temas kurma olasılığı bulunan yolcuların haritasını çıkardı. Yapılan filyasyon ve tarama çalışmaları neticesinde, riskli grupta yer alan 5 yolcu hemen tespit edilerek kontrol amaçlı karantinaya sevk edildi. Bakanlık, durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirterek kamuoyuna sakin olma çağrısında bulundu.