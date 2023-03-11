Fransa'da işçiler genel grevde

Fransız işçi sendikalarının, emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasına karşı başlattığı genel grev sürüyor.



Rekor katılımın olduğu grev Fransa'da günlük hayatı aksatmaya başladı. Toplu taşımalar çalışmıyor. Okullar boş.



Bu görüntüler de başkent Paris sokaklarından. Emeklilik için 43 yıl prim ödemeye karşı çıkan işçiler sokaklardaki çöpleri toplamayınca çöp yığınları oluştu.



33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak köyün şantiyesinde sessizlik hakim. Çünkü işçiler Stade de France'ın elektriğini kesti.



THY, Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.



Milyonlarca işçinin katıldığı grev Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi geri adım atana kadar sürecek.