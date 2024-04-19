Fransa'da mahkeme Müslümanların okulunun kapatılmamasına karar verdi

Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes Valiliğine bağlı Nice kentindeki İbn Sina Ortaokulu'nun avukatı Sefen Guez Guez, okulun müdürü Otmane Aissaoui ile kaleme aldıkları ortak açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamaya göre, Nice İdari Mahkemesi, Alpes-Maritimes Valiliğinin İbn Sina Ortaokulu ile ilgili aldığı kapatma kararını bozdu. Okul hakkındaki "finansal kaynaklarda belirsizlik" suçlaması da düştü.

Mahkeme, Valiliğin okula mahkeme masrafları için 1500 avro ödemesine hükmetti.

OKUL FİNANSAL KAYNAKLARINI NET OLARAK BİLDİRMEMEKLE SUÇLANMIŞTI!

Alpes-Maritimes Valiliği 15 Mart'ta, Müslümanların bölgedeki tek özel okulu olan Nice'teki İbn Sina Ortaokulu'nu kapatma kararı almıştı. Okul, finansal kaynaklarını net olarak bildirmemekle suçlanmıştı.