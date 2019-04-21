Fransa'da sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Akaryakıt zamlarına ve kötü giden ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, eylemler 23'ncü haftada da devam etti.

Sarı yelekliler gösterilerin 23'üncü haftasında yeniden sokaklara çıktı.



Paris'te, yürüyüş yapan göstericilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



Polis, sarı yeleklilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.



Ülke genelindeki gösterilerde 60 bin polis görev yaptı. Paris'te birçok metro hattında seyahatler durduruldu.



Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.



Fransa'daki eylemler akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı.







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