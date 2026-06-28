Fransa'da sıcaklık dehşeti! Resmen açıklandı: 1000 kişi hayatını kaybetti

Fransa Halk Sağlığı Kurumu (Santé Publique), 20 Haziran’da başlayan ve kıta tarihinin en şiddetlisi olarak kayıtlara geçen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde bin kişinin hayatını kaybettiğini resmen duyurdu. Sağlık yetkilileri, paylaşılan bu rakamın yalnızca ilk verileri yansıttığını ve gerçek tablonun çok daha ağır olabileceğini vurguluyor.

EN BÜYÜK DARBEYİ İLERİ YAŞ GRUBU ALDI

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayımlanan acil durum raporuna göre, yaşamını yitiren vatandaşların çok büyük bir bölümünü kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ileri yaş grubundaki bireyler oluşturuyor. Kurum, henüz sisteme dahil edilmeyen taşradaki huzurevleri, bakımevleri ve kırsal bölgelerdeki bireysel konutlardan gelecek yeni raporlarla birlikte can kaybı istatistiklerinin yukarı yönlü güncelleneceğini tahmin ediyor.

Aşırı sıcaklar sadece insan hayatını tehdit etmekle kalmıyor; kıta genelinde enerji hatlarının sarkmasına, elektrik üretiminde ciddi kesintilere ve kritik altyapı mekanizmalarında kalıcı hasarlara yol açıyor.

"BUGÜNE DEK KAYDEDİLEN EN ŞİDDETLİ DALGA"

İklim bilimciler ve meteoroloji uzmanları, Avrupa genelinde bir haftayı aşkın süredir hayatı durma noktasına getiren bu meteorolojik sistemi, iklim krizinin küresel ortalamadan iki kat daha hızlı ilerlediği Avrupa kıtasında "bugüne dek kayda geçen en şiddetli ve en yıkıcı sıcak hava dalgası" olarak tanımlıyor.

Sıcaklık kubbesi yavaş yavaş Doğu Avrupa ve Balkanlar eksenine doğru kaysa da tehlike henüz geçmiş değil. Fransız Meteoroloji İdaresi (Météo-France) batı kesimlerde havanın normale dönmeye başladığını ancak kuzeydoğu bölgelerinde en üst düzey sıcaklık uyarılarının hâlâ yürürlükte olduğunu bildirdi.

SAĞLIK BAKANI RIST: "ETKİLERİ 10 GÜN DAHA SÜREBİLİR, SÜREÇ BİTMEDİ!"

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, La Tribune gazetesine ve BFM televizyonuna yaptığı kritik açıklamalarda halkı rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Bakan Rist, termometreler düşüşe geçse bile sıcak çarpması ve vücudun susuz kalması (dehidrasyon) gibi ölümcül etkilerin insan fizyolojisi üzerinde 10 güne kadar gecikmeli olarak ortaya çıkabileceğini belirtti. Rist, "Hava serinlese bile hastanelerimiz üzerindeki baskı devam ediyor. Bu süreç henüz sona ermedi, tedbiri elden bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.