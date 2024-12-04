Fransa’da siyasi deprem: Hükümet düşürüldü

Fransa Başbakanı Michel Barnier, 2025 Sosyal Güvenlik bütçesini Anayasa’nın 49-3. maddesi uyarınca Meclis onayı olmadan geçirme kararı aldı. Bu hamle, Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (RN) ve sosyal demokrat Yeni Halk Cephesi tarafından hükümete karşı gensoru verilmesine yol açtı. Bugün yapılan güven oylamasında iki grubun milletvekilleri hükümete güvensizlik oyu verdi ve Barnier hükümeti düştü.

Boyun Eğmeyen Fransa adına gensoru önergesini sunan Eric Coquerel, oylama öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, bugün tarih yazıyoruz. Siz, 1962’de Georges Pompidou’dan bu yana hakkında gensoru verilen ilk başbakan olacaksınız. Ancak bu durumun asıl sorumlusu Emmanuel Macron’un size yüklediği gayrimeşruluktur."

Marine Le Pen ise hükümeti, “Fransızları rehin alan bir bütçe” hazırlamakla suçladı. Le Pen, “Son seçimlerde reddedilen bir sistemin devam ettiricisi olmayacağınızı ummuştuk ama yanılmışız” diyerek bütçenin sadece vergi artırımlarına dayandığını vurguladı.

Azınlık Hükümeti Krizi ve Yeni Seçim Tartışmaları

Michel Barnier, Macron’un atadığı azınlık hükümetinin başında yalnızca 2 ay kalabildi. Bu süreçte, ekonomik krizin gölgesinde kalan Fransa, AB’nin en borçlu ülkelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. 2023 yılında ülkenin kamu borcu, GSYH'nin %110,6’sına ulaşarak rekor seviyelere çıktı. Barnier’nin hazırladığı kemer sıkma politikalarını içeren neoliberal bütçe, Meclis’te sert tartışmalara yol açtı ve hükümetin düşmesiyle sonuçlandı.

Şimdi Cumhurbaşkanı Macron’un bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Seçenekler arasında yeni bir başbakan atamak, teknokrat bir hükümet kurmak ya da Meclis’i feshederek erken seçim kararı almak bulunuyor. Ancak mevcut Anayasa gereği Macron’un Meclis’i feshedebilmesi için 6 ay daha beklemesi gerekiyor.

Fransa’da Ne Olacak?

Cumhurbaşkanı Macron’un istifa etme ihtimali de tartışılıyor. Ancak Macron, daha önce yaptığı açıklamalarda istifa etmeyeceğini kesin bir dille ifade etmişti. Bu durum, Fransa’da 6 ay boyunca devam edebilecek bir hükümet krizinin habercisi olabilir.