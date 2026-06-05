Fransa'dan İsrail'e savaş suçu incelemesi! Sumud Filosu'ndaki aktivistlere muamele yargıya taşındı

Fransa hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere yönelik eylemlerini belgeleyen raporunu yayımladı.

Olayların resmiyet kazanmasının hemen ardından harekete geçen Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), İsrail hakkında "savaş suçu ve işkence" suçlamalarıyla ön soruşturma başlattı. Yargı sürecinin ilk adımlarını atan Pnat, yürütülecek soruşturmayı doğrudan İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçları ile Mücadele Merkezine devrettiğini duyurdu.

BAKANDAN KAN DONDURAN İFADELER

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, hazırlanan rapordan hareketle bizzat savcılığa soruşturma yürütmesi için talimat verdiğini açıkladı. İsrail'in filodaki aktivistlere uyguladığı kötü muameleye dair çarpıcı detaylar veren Barrot, süreci şu sözlerle anlattı: "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, şiddet ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, peş peşe askeri müdahalelere maruz kalmıştı. İlk olay 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta meydana geldi. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve uluslararası sularda seyreden filoya İsrail ordusu tarafından hukuk dışı bir müdahale gerçekleştirildi. O gece yaşanan saldırıda 177 aktivist alıkonularak kötü muameleye maruz bırakıldı.

78 TÜRK KATILIMCI DA ORADAYDI

İsrail ordusunun sivil konvoylara yönelik operasyonları mayıs ayında da sürdü. İçerisinde 44 farklı ülkeden 428 aktivistin yer aldığı 50 teknelik filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda ilerlediği sırada yeni bir saldırı düzenlendi ve aktivistler hukuka aykırı şekilde alıkonuldu. Hedef alınan bu filoda 78 Türk katılımcı da bulunuyordu.

İsrail ordusu, benzer bir askeri müdahaleyi bir önceki yıl da gerçekleştirmişti. Ağustos 2025'te yine 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'ın üzerindeki tekne Gazze'ye yöneldiğinde benzer bir saldırının hedefi olmuştu.