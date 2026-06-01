Fransa’nın fuar kararı Tel Aviv'i sarstı: Hükümet temsilcisine vize çıkmadı, firmalara ise tek bir şart koşuldu...

Fransa Savunma Bakanlığı, savunma sanayisinin en büyük etkinliklerinden biri olan Eurosatory fuarına İsrail'in katılım şartlarını belirledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in fuar alanında kendisine ait ulusal bir stant açmasına ve resmi düzeyde hükümet temsilcisi bulundurmasına onay verilmediği duyuruldu. Alınan karar doğrultusunda, etkinliğe katılacak İsrailli firmalara getirilen kısıtlamanın sınırları da çizildi. Şirketlerin etkinlik alanında farklı bir kategoride ürün tanıtımı yapması engellenirken, sergileme izni sadece hava savunma silahlarıyla sınırlandırıldı.

TEL AVİV CEPHESİNDEN SERT TEPKİ: UTANÇ VERİCİ!

İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın yetkililere ve ulusal stant kurulumuna yönelik getirdiği yasağı doğruladı. Şirketlerin yalnızca hava savunma sistemlerini sergileyebileceğine yönelik kararın kendilerine iletildiğini aktaran bakanlık, Paris yönetiminin bu adımına sert bir açıklamayla karşılık verdi. Uygulanan yasağı "siyasi ve ticari hesaplara dayanan utanç verici bir karar" sözleriyle nitelendiren İsrail Savunma Bakanlığı, hamlenin "uluslararası savunma fuarlarını düzenleyen yerleşik normlara doğrudan aykırı" olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İki ülke arasında uluslararası organizasyonlar üzerinden yaşanan gerilim geçmiş yıllardaki fuarlara da yansımıştı. Fransa, 2024 yılında gerçekleştirilen Eurosatory fuarı öncesinde de başlangıçta İsrailli savunma şirketlerinin katılımını yasaklama kararı almış, ancak ilerleyen süreçte bu kısıtlamadan geri adım atmıştı. 2025 Paris Hava Fuarı'nda ise farklı bir uygulama hayata geçirilmişti. Organizatörler, etkinlik alanında saldırı silah sistemleri sergileyen İsrailli şirketlere ait stantların çevresini siyah bölme duvarlar örerek kapatmıştı.