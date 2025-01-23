Fransa'yı kovan üç ülkeden birlik kararı

Yakın zamanda Fransa'yı ülkelerinden kovan Nijer, Mali ve Burkina Faso, terörle mücadele için ortak görev gücü kurma kararı aldı. 5 bin kişilik görev gücünün birkaç hafta içinde de göreve başlayacağı açıklandı.

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Fransa'yı kovan üç ülkeden birlik kararı
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Önce emperyalizme meydan okuyup Fransa’yı topraklarından kovdular, şimdi de teröre karşı birlik oldular. Nijer, Mali ve Burkina Faso, terörle mücadele için ortak görev gücü kurma kararı aldı.

Bu üç ülkeden oluşan Sahel Devletleri İttifakı terörle mücadelede de ortak hareket edecek. Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody(salifo modiy), bölgede terörist gruplarla mücadele etmek üzere Sahel Devletleri İttifakı ülkeleriyle 5 bin kişilik ortak görev gücü kuracaklarını duyurdu.

Bakan Mody, görev gücünde hava unsurları ve istihbarat birimlerinin de yer alacağını belirtti. Bu ortak gücün birkaç hafta içinde de göreve başlayacağını kaydetti.

Birbirine komşu Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakı’nı kurmuştu. Bu 3 ülke, 28 Ocak 2024'te Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan çekileceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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