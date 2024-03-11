Fransız gazetesi Liberation Gazze'deki insanlık dramıyla alay etti!

Corinne Rey tarafından Liberation gazetesi için çizilen karikatürde, insani dramının yaşandığı Gazze'de ramazan ayının nasıl başladığı alay edilerek çizildi.

Gazze Şeridi’nde açlık ve susuzluk nedeniyle bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.