Fransız meclisinden Siyonizm eleştirisine 5 yıllık hapsi öngören yasa tasarısı

Batı merkezli hegemonik sistemin ifade özgürlüğü konusundaki çifte standardı, Fransa’da somut bir yasama hamlesine dönüştü. Yarın ilk okuması gerçekleştirilecek olan tasarı, İsrail devletinin politikalarına ve Siyonist doktrine yönelik her türlü itirazı ağır hapis cezalarıyla bastırmayı amaçlıyor. 700 bin imzalı protesto dilekçelerine rağmen meclis gündeminde tutulan bu hamle, Fransız devletinin Siyonist lobiyle kurduğu organik bağın yansıması olarak değerlendiriliyor.

CAROLİNE YADAN VE LOBİ FAALİYETLERİNİN GÖLGESİNDE YASAMA SÜRECİ

Tartışmalı yasa tasarısının mimarı olarak öne çıkan Fransız milletvekili Caroline Yadan, İsrail’e olan "koşulsuz desteğiyle" bilinen bir figür olarak dikkat çekiyor. Yurt dışında yaşayan Fransızların yoğun olduğu seçim bölgesinde, İsrail bağlantılı nüfusun oylarıyla temsil hakkı kazanan Yadan’ın bu girişimi, parlamentoda Siyonist stratejinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Tasarı, yalnızca bir vergi veya asayiş düzenlemesi değil, İsrail’in varlığını ve eylemlerini her türlü kamusal tartışmanın dışına çıkarma amacını taşıyan bir "koruma kalkanı" niteliği taşıyor.

"ÖRTÜLÜ TAHRİK" KAVRAMIYLA DÜŞÜNCEYE PRANGA

Yasa tasarısının teknik içeriği, hukuk devletinin en temel ilkelerini hedef alan muğlak ifadelerle donatılmış durumda. Tasarı yasalaştığı takdirde, İsrail’in varlığını sorgulamak veya İsrail politikalarını Nazi dönemiyle kıyaslamak doğrudan suç sayılacak. Ancak asıl tehlikeli boyutun, "örtülü tahrik" gibi ucu açık kavramlarla oluşturulduğu vurgulanıyor.

Fransa’nın kıdemli terörle mücadele yargıçları, bu tür ifadelerin savcılar ve hakimler tarafından her türlü muhalif düşünceyi cezalandırmak için kullanılabileceği uyarısını yapıyor. Bir eylemi "direniş" olarak tanımlamanın dahi 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabilmesi, Fransız yargısının İsrail lehine bir sansür aygıtına dönüştürülmek istendiğini somutlaştırıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN KAVRAMSAL İTİRAZ: SİYONİZM BİR DOKTRİNDİR

Fransız devletinin bu yasakçı hamlesine en üst düzey itiraz Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinden geldi. BM tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail’e ve Siyonizm’e yönelik eleştirilerin Yahudi karşıtlığıyla (antisemitizm) eş tutulamayacağı net bir dille ifade edildi. Siyonizm’in siyasi bir doktrin ve dünyadaki bir uygulama biçimi olduğunu hatırlatan raportörler, bu tasarının kabul edilmesi durumunda Avrupa genelindeki baskıcı ortamın daha da derinleşeceğini savundu.

BM’ye göre Fransa, antisemitizm kavramını araçsallaştırarak Filistin halkıyla dayanışma içinde olan ve insan haklarını savunan kesimleri "kamu düzeni" bahanesiyle hapse atmaya çalışıyor. Bu durum, Batılı demokrasilerin kendi inşa ettikleri "hukuki değerleri" Siyonist çıkarlar uğruna feda ettiği bir süreci temsil ediyor.