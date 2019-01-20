Sarı Yelekliler cumartesi günü 10. kez Fransa'da genelinde gösteriler düzenledi. Katılımın yoğun olduğu eylemlerde Fransız polisi göstericilere zaman zaman sert müdahale de bulundu. Olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen "sarı yelekliler", ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.



Paris'in yanı sıra Rouen, Caen, Rennes ve Lyon kentlerinde de gösteriler düzenlendi.



Ülke çapında gösterilere 84 bin kişi katıldı. Eylemlerde 80 bin polis görev yaptı.



Başkent Paris'te, Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanında toplanan sarı yelekliler, İtalya Meydanı'na yürüdü.



Akşam saatlerinde göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.



Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı. Binden fazla kişi de hapis cezasına çarptırıldı.





ulusal.com.tr