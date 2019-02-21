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Bir Fransız şirket Suriye'ye tur düzenleyecek
Bir Fransız şirket Suriye'ye tur düzenleyecek
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Fransız şirket Suriye'ye tur düzenleyecek

Fransa merkezli bir tur şirketi, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen önümüzdeki sonbahar sezonunda Suriye'ye kültürel turlar düzenleyeceğini açıkladı.

Fransız şirket Suriye'ye tur düzenleyecek

Fransa'da bugünlerde yeni bir konu tartılılmaya başlandı. Konu'nun başrolünde Fransız bir tur şirketi ve Suriye var.

Fransız tur şirketi Clio, Suriye'ye kültür turlarına başlayacağını duyurdu.

Başkent Şam ve deniz kenarındaki Lazkiye gibi kentlere tur düzenleyecek olan şirket Suriye'de 10 günlük tatil seçenekleri sunuyor.

Şirketin yönetimi, Suriye'ye düzenlenecek ilk tatil turu için rezervasyonların tamamlandığı söyledi. Sonbaharda düzenlenecek olan tur için kişi başı 3 bin avro ödeme yapıldığı belirtildi.

Avrupa'nın en geniş ölçekli tur operatörü unvanına sahip Clio, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'ye hangi amaçla olursa olsun giden tüm Fransız vatandaşlarının ülkeye dönüşünde detaylı bir incelemeye tabi tutulacağı açıklandı.

İç savaş öncesi Suriye Avrupa'dan yılda yaklaşık 2 milyon turist çekiyordu. Suriye turizm sektöründen yaklaşık 3 milyar avroluk gelir elde ediyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #turizm #Macron #fransa
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