Fransa'da 2, 5 aydan bu yana eylem yapan sarı yelekliler dün de sokaklardaydı. Fransa genelinde 58 bin 600 eylemci Macron Hükümetinin ekonomi politikalarını protesto etti. Fransız kamuoyunun tepkisini toplayan polis şiddeti ise bir kez daha kameralara yansıdı.





Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre cumartesi günü ülke çapında eylemlere 58 bin 600 kişi katıldı.



13 bin 800 kişinin katıldığı Paris'te eylemler, polisin sert müdahalesine rağmen gün boyu devam etti. Paris Emniyeti, 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Paris'te daha önce polis saldırısı sonucu yaralanan Sarı Yelekliler de eylemlere katıldı.



Toulouse, Strazburg ve Nancy kentlerinde düzenlenen gösteride polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı. Nantes'taki eylemde yaşanan olaylarda 2 polis yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.



Valans kentinde protesto gösterileri öncesi 18 kişi gözaltına alındı.



Fransız Liberation gazetesi 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin ise birer gözünü kaybettiğini belirtmişti.



Fransız kamuoyu 2,5 aydır devam eden halk hareketine karşı Fransız polisinin gitgide sertleşen tutumundan büyük rahatsızlık duyuyor.



Buna karşın Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu'nun polisin sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.





ulusal.com.tr Fransız Halkının Macron hükümetine karşı eylemleri kararlılıkla devam ediyor. 17 Kasım'dan bu yana Fransızlar her cumartesi ülke çapında eylemlere katılıyor. Eylemin 12'nci haftasında onbinlerce kişi, Fransız Hükümeti'nin ekonomik politikalarına karşı eylem yaptı.Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre cumartesi günü ülke çapında eylemlere 58 bin 600 kişi katıldı.13 bin 800 kişinin katıldığı Paris'te eylemler, polisin sert müdahalesine rağmen gün boyu devam etti. Paris Emniyeti, 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Paris'te daha önce polis saldırısı sonucu yaralanan Sarı Yelekliler de eylemlere katıldı.Toulouse, Strazburg ve Nancy kentlerinde düzenlenen gösteride polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı. Nantes'taki eylemde yaşanan olaylarda 2 polis yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.Valans kentinde protesto gösterileri öncesi 18 kişi gözaltına alındı.Fransız Liberation gazetesi 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin ise birer gözünü kaybettiğini belirtmişti.Fransız kamuoyu 2,5 aydır devam eden halk hareketine karşı Fransız polisinin gitgide sertleşen tutumundan büyük rahatsızlık duyuyor.Buna karşın Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu'nun polisin sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.