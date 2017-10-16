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Fransızlar, Macron'un mülakatını ikna edici bulmadı

Fransızların yaklaşık yarısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u dün televizyondan canlı yayınlanan mülakatında ikna edici bulmadı.

Fransızlar, Macron'un mülakatını ikna edici bulmadı

RMC/Atlantico/Harris Interactive tarafından, dün akşam TF1 televizyonunda yayımlanan mülakatla ilgili yapılan ankete göre, Fransızların sadece yüzde 54'ü Macron'un anlattıklarından ikna oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uluslararası ilişkiler konusundaki sözlerini ikna edici bulanların oranı yüzde 50'de kalırken, ekonomi politikasında bu oran yüzde 40, sosyal politikada ise yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Macron'un ortaya koyduğu politikanın hem sağ hem sol politika olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 56 olarak belirlenirken, ankete katılanların yüzde 38'i Macron'un sadece sağ politika, yüzde 6'sı ise sadece sol politika izlediğini kaydetti.

Diğer taraftan Mediametrie medya ölçüm ajansının verilerine göre, Macron'un canlı mülakatını 9,5 milyon kişi izledi. Bu rakamın tüm izleyici kitlesinin yüzde 36,6'sını oluşturduğu bildirildi.

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ı Eylül 2012'de göreve gelmesinden 4 ay sonra verdiği mülakatta ise 9,9 milyon kişinin izlemiş olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransızlar #Macron
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