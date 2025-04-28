Fuji Dağı’nda inanılmaz olay: Aynı öğrenci bir haftada iki kez kurtarıldı

Japonya'nın en yüksek zirvesi Fuji Dağı’nda mahsur kalan üniversite öğrencisi, unuttuğu telefonunu almak için tekrar tırmandığı dağda bir kez daha kurtarılmayı bekledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fuji Dağı’nda inanılmaz olay: Aynı öğrenci bir haftada iki kez kurtarıldı
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Japonya'nın simgelerinden Fuji Dağı, ilginç bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Kyodo ajansının haberine göre, 22 Nisan’da 27 yaşındaki Çinli bir üniversite öğrencisi, Fuji Dağı'nda mahsur kaldıktan sonra helikopterle kurtarıldı. Öğrenci, kurtarma sırasında şahsi eşyalarını ve telefonunu dağın zirvesinde unuttu.

TELEFON İÇİN İKİNCİ TIRMANIŞ

Polis yetkilileri, kurtarılan öğrencinin 26 Nisan'da unuttuğu telefonunu almak için yeniden Fuji Dağı'na tırmandığını açıkladı. Ancak bu ikinci denemesinde de şanssızlık peşini bırakmadı. Dağın 3 bin metrenin üzerindeki yüksekliğinde rahatsızlanan öğrenci, yine kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle dağdan indirildi.

Yetkililer, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve ikinci kurtarma operasyonunun başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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