Futbol dünyasını sarsacak dava: Real Madrid, UEFA'ya tazminat davası açtı!

Yıllardır devam eden hukuki çatışmaların ve sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından, Real Madrid ile Avrupa Süper Ligi projesinin arkasındaki şirket olan A22 Sports Management, UEFA'yı 4,5 milyar euro gibi şaşırtıcı bir miktarla dava etmeye hazırlanıyor. Real Madrid'in UEFA'ya karşı bu 4,5 milyar euro'luk tazminat talebi, futbol dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

MİLYARLARCA EUROLUK TALEBİN GEREKÇESİ

Goal.com'un haberine göre, futbol tarihinin en tartışmalı projesi olarak nitelendirilen Avrupa Süper Ligi, bu kez risklerin daha da yükseldiği bir gündemle geri döndü. Madrid ve talihsiz ayrılıkçı turnuvayı destekleyen A22 Sports Management, UEFA'ya 4,5 milyar avroluk tazminat davası açma planlarını açıkladı.

AS gazetesine göre, talep edilen bu rakam, UEFA'nın iddia edilen tekelinin yol açtığı kar kaybı, yaşanan itibar zedelenmesi ve rekabet zararının karşılığı anlamına geliyor. Madrid ve A22'nin avukatları, stratejilerinde belirleyici bir değişikliğe giderek dava dilekçesini hazırlamaya başladı bile. Aylarca süren başarısız görüşmelerin ve neredeyse bir düzine verimsiz toplantının ardından, tarafların artık saldırıya geçmeye karar verdiği belirtildi.

YARGIDAN ÇIKAN KARAR PEREZ İÇİN "YEŞİL IŞIK" OLDU

Bu dava kararı, Los Blancos ve A22'nin lehine sonuçlanan Madrid mahkemesinin kararının hemen ardından geldi. Mahkeme, UEFA'nın temyiz talebini reddederek, yönetim organının "Avrupa Birliği serbest rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini" teyit etti. Kulüp başkanı Florentino Perez için bu karar, uzun zamandır beklediği yeşil ışık oldu. Kulüp, Madrid'in lehine verilen bu karar ile adalet arayabileceklerini ve UEFA'nın yasadışı engellemesi nedeniyle kaybettiklerini düşündükleri milyarlarca avroyu geri alabileceklerini düşünüyor.

Bu hukuki savaşın kökleri, Madrid, Barcelona, Manchester United ve Juventus dahil olmak üzere Avrupa'nın 12 elit kulübünün Süper Lig'in kurulduğunu duyurduğu Nisan 2021'e kadar uzanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olarak tasarlanan bu lig, hem erkekler hem de kadınlar için daha yüksek gelirler ve elit rekabet için yeni bir model vaat ediyordu.

Ancak proje, 48 saat içinde, büyük bir kamuoyu baskısı altında çöktü. Taraftarlar sokaklarda protesto gösterileri düzenledi, hükümetler planı kınadı ve FIFA'nın da desteğini alan UEFA, sert yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu. İngiltere'nin "Büyük Altı" kulübü hızla projeden çekildi ve Madrid ile Barcelona bu mücadelede tek başına kalmak zorunda kaldı. Perez, bu süreçte yılmadan UEFA'nın yapısının "yeniliği ve adil rekabeti öldüren bir tekel" olduğunu savunmaya devam etti. A22'nin CEO'su Bernd Reichart'ın desteğiyle kulüpler yasal işlem başlattı. Aralık 2023'te Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU), UEFA'nın yeni yarışmalar için onay şartlarının AB hukukunu ihlal ettiğine karar vererek kulüplerin ısrarının karşılığını verdi.

CJEU'nun bu kararı daha sonra İspanya'nın Audiencia Provincial (İl Mahkemesi) tarafından da desteklendi ve UEFA'nın Süper Lig'i engelleyerek hakim konumunu kötüye kullandığına hükmedildi. Bu karar, Real Madrid'in uzun süredir savunduğu argümanları doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda futbol tarihinin en pahalı davasına da kapı açtı.

BAŞARISIZ OLAN MÜZAKERELERİN İÇ YÜZÜ

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (CJEU) kararının ardından, UEFA ve A22 ortak bir zemin bulmaya çalıştı. A22'den Bernd Reichart, UEFA'dan Teodoro Teodoridis ve hem Madrid (Anas Laghrari) hem de Barcelona (Fernando Ledesma) temsilcileri arasında toplantılar düzenlendi. İlk başta, yayın hakları ve gelecekteki müsabakaların yönetim yapısı konusunda görüşmelerin ilerlediği bildirildiğinden, ilerleme kaydedilmesi mümkün görünüyordu.

Ancak taraflar format konusunda anlaşmaya varamadıkları için görüşmeler sonuçsuz kaldı. İçeriden gelen bilgilere göre, UEFA "zaman kazanmak için oyalamakla" suçlandı ve bir anlaşmaya varmak konusunda gerçek bir niyeti olmadığı iddia edildi. Bu çıkmaz durum Madrid ve A22'yi hayal kırıklığına uğrattı ve taraflar tek çıkış yolu olarak dava açmayı düşünmeye başladı.

Barcelona başkanı Joan Laporta, UEFA'nın Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC, eski adıyla Avrupa Kulüpler Birliği) ile daha uyumlu bir tavır sergilemesi üzerine tutumunu yumuşatırken, Perez kararlılığını sürdürdü. Son haftalarda Laporta, UEFA ile ilişkileri düzeltmek ve "köprüler kurmak" konusunda ısrarcı davrandı. Laporta, Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Roma'da düzenlediği ve UEFA başkanı Aleksander Ceferin'in de katıldığı bir toplantıya iştirak etti. Laporta'nın toplantıya katılırken, "Buraya gelerek, iyi ilişkiler kurmak ve bu anlaşmaya varmak istiyoruz" dediği bildirildi. Ancak Perez, mahkeme kararını bir haklılık kanıtı ve UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki kontrolüne meydan okuma fırsatı olarak gördü. Birkaç yargı bölgesini kapsama potansiyeli olan yaklaşan dava, yıllardır süren perde arkası çatışmaların doruk noktasıdır ve futbolun finansal ve yönetişim modellerinin işleyişini yeniden tanımlayabilir.