G20 krizlerin gölgesinde başlıyor

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 ülkenin liderleri ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri Japonya'da G20 Zirvesi'nde bir araya geliyor. Zirvede, küresel ticaret ve güvenlik sisteminin içine girdiği kriz durumu ele alınacak.

G20 Zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde başlıyor.



Zirvede dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülke yer alacak. Bunun yanı sıra 8 davetli ülkeden liderler ve Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi 9 uluslararası organizasyonun yetkilileri katılıyor.



Zirveye dünya liderleriyle birlikte 30 binden fazla kişinin katılımı bekleniyor. Toplantının güvenliği için 32 binden fazla polis görev alacak.



1999'den bu yana düzenlenen G20 zirveleri düzenleniyor. Zirve 2008'e kadar ekonomi bakanları seviyesinde devam ediyordu. 2008'den bu yana ise katılım devlet başkanları ve başbakanlar düzeyinde gerçekleşiyor.



2008 özellikle ABD'nin ekonomik krize girdiği yıl olarak dikkat çekiyor. Bugün de küresel ölçekte serbest ticaret konusunda büyük bir kriz yaşanıyor.



Küresel bankacılık sistemi, enerji piyasaları, ve güvenlik alanında yaşanan krizler zirvenin en önemli maddeleri olacak.



İkili görüşmelerin ilki Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında gerçekleşti. Şi, Abe ile zirve marjında yaptığı görüşmede gelecek baharda Japonya'ya "resmi ziyarette bulunmak istediğini" belirtti.



Zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump görüşecek.



Buluşmadan önce Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi.



Çin basınına göre yapılan anlaşma sayesinde Washington, 300 milyar dolar değerindeki mallara getirmeyi planladığı yeni ek vergileri durduracak.



Putin-Trump görüşmesi hakkında ise Kremlin'den açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.





ulusal.com.tr