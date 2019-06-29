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G20 sonuç bildirisi yayımlandı
G20 sonuç bildirisi yayımlandı
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G20 sonuç bildirisi yayımlandı

Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi tamamlandı. İki gün süren zirvenin sonuç bildirisi de yayımlandı. Bildiride, "korumacılık" ifadesi kullanılmadı. "Serbest" ve "adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı

G20 sonuç bildirisi yayımlandı

Japonya’nın dönem başkanlığında Osaka’da yapılan G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

İki gün süren zirvenin ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 43 maddelik bir sonuç bildirisi açıklandı.

Bildiride, "korumacılık" ifadesi kullanılmadı. Bunun yerine, "serbest" ve "adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

Sonuç bildirisinde, küresel "ekonomik büyümenin" düşük kaldığı uyarısı yapılırken, ticari ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla risklerin aşağı yönlü olduğunun altı çizildi.

Amerika, Çin ve diğer ülkeler arasında artan ticaret savaşlarına bildiride yer verilmedi.

G20 liderleri, sonuç bildirisinde, ticaret ve yatırımlar konusunda, pazarları açık tutacaklarını ve reformları destekleyeceklerini belirtti. Bu konuda küresel "eşit şartlar" oluşturmak için çalışacaklarını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Osaka’da zirvede liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.

Suudi Arabistan, gelecek yıl G20 dönem başkanı olarak Kasım 2020'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #G20 #japonya #osaka #suudi arabistan
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