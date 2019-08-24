G7 ülkeleri Fransa'nın Biarritz kentinde bir araya geliyor. Liderler iki gün sürecek zirvede eşitsizlik, güvenlik ve iklim değişikliğiyle güncel uluslararası konular masaya yatırılacak. Sarı Yelekliler'in de destek vereceği G7 karşıtı gösteriler için Fransız polisi teyakkuz durumuna geçmiş durumdu. Zirve boyunca kentte 13 bini aşkın polis görev yapacak

G7 ülkelerinin liderleri Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde bir araya geliyor.



ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Zirvede güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi.



Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.



Amazon Ormanları'ndaki yangınlar da zirvede masaya yatırılacak.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amazon ormanlarındaki yangının zirvede ele alınması önerisi Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



Almanya Başbakanı Merkel de Macron'un bu önerisini desteklemişti.



Öte yandan henüz liderler Biarritz'e ulaşmadan Fransa'da olaylar patlak verdi. Urrugne'de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı.



G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyeceği ifade edildi. Sarı Yelekliler de küreselleşme karşıtlarının protestolarına destek verecek.



Zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.



Fransa'nın Hendaye ve İspanya'nın Irun kentlerinde G7 karşıtı toplantılar düzenleniyor. Küreselleşme karşıtları, sendikalar ve diğer sol gruplar Fransa ile İspanya sınırında buluşuyor.



G7 karşıtı etkinlikte 100'ün üserinde panel, tartışma ve oturum düzenlenmesi planlanıyor.



Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde G7 zirvesi 26 Ağustos'a kadar devam edecek.



ulusal.com.tr