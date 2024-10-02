G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinden İran'ın İsrail'e yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, İran'ın İsrail'e saldırısının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı
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ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin çağrısıyla, Orta Doğu'da ağırlaşan krizi görüşmek üzere telekonferans yöntemiyle yapıldı.

İtalya Başbakanlığından toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Görüşmede, İran'ın İsrail'e saldırısının sert şekilde kınandığı yinelendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Sürekli değişen bir senaryoda, bölgesel düzeyde gerilimlerin azaltılmasını teşvik etmek için Gazze'deki 2735 sayılı karar ve İsrail-Lübnan sınırının istikrarı için de 1701 sayılı kararın uygulanmasından başlayarak birlikte çalışılması kararlaştırıldı. Son birkaç saatte yaşanan gerginlikten duyulan ciddi endişe dile getirilirken, bölgesel çapta bir çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığı ve diplomatik bir çözümün halen mümkün olduğu vurgulandı." denildi.

Açıklamada, liderlerin yakın temasta kalma hususunda hemfikir olduğu belirtildi.

Öte yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "İtalya, İran hükümetinden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'dan şiddeti durdurmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'den İran'ın saldırısıyla ilgili açıklama: "Sessiz kalmayacağız, cevabımız acı verici olacak"İsrail'den İran'ın saldırısıyla ilgili açıklama: "Sessiz kalmayacağız, cevabımız acı verici olacak"Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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