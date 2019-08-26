Fransa'daki G7 zirvesi bugün sona eriyor. Liderler bugün yapacakları ortak basın açıklaması ile zirve kararlarını açıklayacaklar. Zirveye damga vuran isim ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif oldu. Zarif, Fransız yetkililerle görüşmek üzere Briettz'e gitti. Görüşmelerin detayları İran Dışişleri Bakanı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesi bugün son gününde. İkili görüşmeler ve açıklamalarla dikkat çeken zirvenin sürpriz ismi ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif oldu.



Zarif, Fransa'nın arabuluculuk görüşmeleri kapsamında ülkeye geldi. Tahran-Washington hattındaki gerilimin azaltılması amacı ile yapılan görüşmelerde Amerikan Başkanı Trump yer almadı. İran Dışişleri Bakanlığı da Zarif'in Trump ve Amerikan heyeti ile görüşmeyeceğini duyurdu.



Zarif Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Fransız yetkililerle bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden görüşmelerden fotoğrafları yayımladı. "Amerika'nın diplomasi'yi yok etme çabalarına rağmen bir araya geldik" dedi.



İran Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra İngiliz ve Alman heyetleri ile ortak bir oryantasyon toplantısı da düzenledi.



Fransa'daki temasların ardından Zarif'ten gelen açıklama "Önümüzdeki yol zor ama denemeye değer" şeklinde oldu. Tahran'a dönen Cevad Zarif'in bir sonraki durağı Pekin olacak.



Fransa Cumnurbaşkanı Macron ise G7 zirvesinde İran konusunda yapılan görüşmeleri aktardı. İki hususun öne çıktığını söyleyen Macron, "Birincisi, hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. İkincisi, G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına zarar veren hiçbir eylem istemiyor." dedi.



Öte yandan Fransa'da G7'ye tepki büyük. Protestolar devam ediyor. Polisin müdahalesi sert olurken, 87 kişi gözaltına alındı.



Zirve liderlerin ortak basın açıklamasının ardından son bulacak.





ulusal.com.tr