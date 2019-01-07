Afrika Ülkesi Gabon'da darbe girişimi oldu. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyodan darbe bildirisini okudu. Ancak girişim, kısa sürede önlendi. Askerlerin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Afrika Ülkesi Gabon'da ordu, sabah saatlerinde ulusal radyo'yu ele geçirdi. Ülkede askeri darbe girişmi yaşandı.



Ancak darbe girişimi kısa sürede engellendi. Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, ulusal radyodan darbe bildirisini okuyan askerlerin yakalandığını duyurdu.



Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi.



Bir grup asker sabah 4.30'da ulusal radyodan darbe bildirisi okumuş, Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını söylemişti.



Darbe bildirisini kendisini, "Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan grubun lideri Ondo Obiang Kelly okumuştu.



Bildiride Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlık dile getirilmiş, Bongo'nun azledildiği söylenmişti.



Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.



Darbe girişimi önlendi

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerin Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN) tarafından yakalandığını belirtti.



Durumun kontrol altına alındığını ifade eden Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi.



Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıklamıştı.



Gabon'da çok az sayıda Türk vatandaşı bulunuyor.



Gabon Cumhurbaşkanı Bongo bir süredir Fas'ta bulunuyor



Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.



Taburcu olduğu 6 Aralık tarihinden bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.



Videoda sağ elini oynatmadığı görülen Bongo, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.