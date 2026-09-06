Galibaf'tan ABD'ye uyarı! ''"Oyunun kuralları değişti"

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, yeni ABD saldırılarının "daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Galibaf, "Saldırgan üslerine yönelik son operasyonlarımız yalnızca bir başlangıçtı" dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galibaf'tan ABD'ye uyarı! ''"Oyunun kuralları değişti"
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İran'dan ABD'ye yönelik gerilimi daha da tırmandırabilecek yeni bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, yeni ABD saldırılarının "daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

"ORANTILI KARŞILIKLAR DÖNEMİ SONA ERDİ"

Tahran'ın ABD saldırılarına vereceği cevapların artık "orantılı" olmayacağını belirten Galibaf, "Amerikalılar, 'orantılı karşılıklar' döneminin sona erdiğini mutlaka anlamış olmalı. ABD üslerine yönelik son operasyonlarımız yalnızca bir başlangıçtı. Henüz anlamadılarsa, artık çok geç olmadan oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar" diye konuştu.

İran Meclis Başkanı, ABD'ye karşı askeri ve diplomatik alanlarda olduğu gibi ekonomik mücadelede de başarılı olacaklarını belirtti.

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