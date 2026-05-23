Galibaf'tan Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesinde ABD'ye uyarı: ''Trump aptallık ederse ABD için acı verici olur''

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, devam eden krizi sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına devam ediyor. Munir'in ziyaret kapsamındaki duraklarından biri de İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf oldu. İkili arasında gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddesini, savaşı tamamen sonlandırmak amacıyla yürütülen müzakerelerin geldiği son aşama oluşturdu.

MASADA VE SAHADA TAVİZ YOK

Görüşme sırasında müzakere sürecine ve karşı tarafın tutumuna dair değerlendirmelerde bulunan Galibaf, diplomatik ve askeri kararlılık mesajı verdi. Ülkesinin hak arayışının süreceğini belirten Galibaf, şu ifadeleri kullandı: "Biz özellikle hiç dürüst olmayan ve kendisine güven duyulmayan bir taraf karşısında milletimizin ve ülkemizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti, savaş alanında cesaret ve otoriteyle İran milletini savunduğu gibi İran'ın meşru haklarını elde etmek ve ülkenin ulusal çıkarlarını güvence altına almak için diplomasi alanında da akıl ve güçle çaba gösterecektir. Ordu, barışın değerini herkesten daha iyi bilir, ancak aynı ordu, ülkesinin onurunun ve haklarının çiğnenmesine asla izin vermez"

TRUMP APTALLIK EDERSE ABD İÇİN ACI VERİCİ OLUR

ABD'nin geçmişteki müzakere ve ateşkes süreçlerindeki eylemlerini eleştiren Galibaf, uygulanan deniz ablukasını hatırlattı. Silahlı kuvvetlerin güncel durumuna değinen İranlı başmüzakereci, sözlerini şöyle tamamladı: "Müzakere yürütürken ABD savaş başlattı, şimdi ise savaşı bitirmek için müzakere edelim diyor. Sizin arabuluculuğunuzla sağlanan bir ateşkes vardı, ABD sözünü tutmadı ve deniz ablukası uyguladı, şimdi de bunu kaldırmaya çalışıyor. Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır"