banner965
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
"2019'da Türkiye Cumhuriyeti için 3. bir dönem başlayacaktır"
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler

Ganimi: Bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor.

"Irak ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi önemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sürmesi, bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor."

Ganimi: Bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Irak ve Türkiye arasındaki dostluk ve koordinasyonun bölge barışı ve istikrarı adına önemli olduğunu söyledi.

Irak Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ganimi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Ortak sınır güvenliği ve sınır kapıları konuşuldu
Görüşmede ortak sınır güvenliği, ticari ilişkiler ve sınır kapılarının durumuyla iki ülke arasında tüm alanlardaki koordinasyon ele alındı.

Açıklamada Ganimi'nin, "Irak ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi önemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sürmesi, bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi #ırak
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Tomic'ten ilginç yanıt
Sonraki Haber
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şırnak'ta
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.